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تفسیر: يوسف 12:55
يوسف
55
12:55
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥
قَالَ
اجْعَلْنِیْ
عَلٰی
خَزَآىِٕنِ
الْاَرْضِ ۚ
اِنِّیْ
حَفِیْظٌ
عَلِیْمٌ
۟
آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کردیں میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں
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العربية
Al-Sa'di
Когда царь и остальные люди убедились в полной невиновности Йусуфа, царь сказал: «Приведите его ко мне! Он будет моим приближенным, и посему относитесь к нему с почтением и уважением». Беседа с Йусуфом привела царя в восторг, и его отношение к нему стало еще лучше. Он сказал: «Мы наделим тебя властью и будем доверять тебе государственные тайны». Тогда Йусуф сделал ему предложение, которое было во всеобщих интересах. Он сказал: «Позволь мне собирать подать и распоряжаться хранилищами зерна. Я буду беречь имущество и нести за него ответственность, поскольку я - грамотный хранитель. Я всегда сберегаю то, что мне доверено, и расставляю все по своим местам. Я могу исправно вести учет того, что поступает в хранилища, и того, что выходит оттуда. Я знаю, как распоряжаться имуществом, кому раздавать продукты, а с кого удерживать». Йусуф попросил назначить его на высокую должность не потому, что стремился к власти, а потому, что желал принести пользу всему народу. Он знал о своих способностях, своей надежности и бережливости. Он знал о себе то, что не было известно остальным людям, и поэтому осмелился обратиться к царю с такой просьбой. Царь удовлетворил его просьбу и назначил его смотрителем над хранилищами. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал: