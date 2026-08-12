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تفسیر: يوسف 12:48
يوسف
48
12:48
ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٤٨
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌۭ شِدَادٌۭ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨
ثُمَّ
یَاْتِیْ
مِنْ
بَعْدِ
ذٰلِكَ
سَبْعٌ
شِدَادٌ
یَّاْكُلْنَ
مَا
قَدَّمْتُمْ
لَهُنَّ
اِلَّا
قَلِیْلًا
مِّمَّا
تُحْصِنُوْنَ
۟
پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے بہت سخت وہ (سات سال) چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہوگا سوائے اس کے جو تم (بیج کے لیے) محفوظ کرلو گے
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ }
أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات.
{ سَبْعٌ شِدَادٌ }
أي: مجدبات جدا
{ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ }
أي: يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا.
{ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ }
أي: تمنعونه من التقديم لهن.