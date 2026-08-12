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تفسیر: يوسف 12:43
يوسف
43
12:43
وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في روياي ان كنتم للرويا تعبرون ٤٣
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌۭ وَسَبْعَ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍۢ ۖ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَـٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣
وَقَالَ
الْمَلِكُ
اِنِّیْۤ
اَرٰی
سَبْعَ
بَقَرٰتٍ
سِمَانٍ
یَّاْكُلُهُنَّ
سَبْعٌ
عِجَافٌ
وَّسَبْعَ
سُنْۢبُلٰتٍ
خُضْرٍ
وَّاُخَرَ
یٰبِسٰتٍ ؕ
یٰۤاَیُّهَا
الْمَلَاُ
اَفْتُوْنِیْ
فِیْ
رُءْیَایَ
اِنْ
كُنْتُمْ
لِلرُّءْیَا
تَعْبُرُوْنَ
۟
اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں سات دبلی گائیں اور سات بالیاں ہیں ہری اور دوسری (سات) خشک تو اے میرے درباریو ! مجھے بتاؤ تعبیر میرے خواب کی اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر کرسکتے ہو
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العربية
Al-Sa'di
Когда Всевышний Аллах пожелал вызволить Йусуфа из темницы, египетскому царю приснился удивительный сон. Разгадать это сновидение пытался весь народ, однако сделать это было суждено Йусуфу, дабы все люди убедились в его превосходстве и стали очевидцами его глубоких познаний, обеспечивших ему славу в обоих мирах. Для претворения в жизнь этого замысла было необходимо, чтобы это удивительное сновидение приснилось именно царю Египта, который распоряжался делами целого народа и от которого зависела судьба его подданных. Когда он увидел сон, то велел собрать всех ученых и мудрецов и сказал: «Мне приснилось, как семь тощих коров пожирают семь тучных коров. Интересно, как могут семь тощих и обессиленных коров пожрать семерых жирных коров в полном расцвете сил? А еще мне приснились семь зеленых колосьев и семь высохших колосьев. О знатные мужи! Разъясните мое сновидение. И помните, что недостаточно истолковать каждое отдельное видение, а необходимо понять смысл целого сна. Сделайте все возможное, если вы умеете толковать сны».