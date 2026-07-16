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يوسف
4
12:4
اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين ٤
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَـٰجِدِينَ ٤
اِذْ
قَالَ
یُوْسُفُ
لِاَبِیْهِ
یٰۤاَبَتِ
اِنِّیْ
رَاَیْتُ
اَحَدَ
عَشَرَ
كَوْكَبًا
وَّالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ
رَاَیْتُهُمْ
لِیْ
سٰجِدِیْنَ
۟
جب یوسف نے اپنے والد (یعقوب) سے کہا اباجان ! میں نے خواب میں دیکھا ہے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں
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Rebar Kurdish Tafsir
{بەسەرهاتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- لەگەڵ براكانی} [
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (٤)
] كاتێك یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- به باوكی فهرموو كه یهعقوبی كوڕی ئیسحاقی كوڕی ئیبراهیم بوو (صهڵات و سهلامی خوای گهورهیان لهسهر بێت): ئهی باوكه من یانزه ئهستێرهم بینی له خهودا (كه لێكدانهوهكهی یانزه براكهی بوو)، وه خۆرو مانگیشم بینی (كه لێكدانهوهكهی دایك و باوكی بوو) ههموویان كڕنوشی ڕێزو ئیحتیرامیان بۆ ئهبردم، كه پاش چل ساڵ یاخود ههشتا ساڵ روویداوه.