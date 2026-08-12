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تفسیر: يوسف 12:29
يوسف
29
12:29
يوسف اعرض عن هاذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطيين ٢٩
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ٢٩
یُوْسُفُ
اَعْرِضْ
عَنْ
هٰذَا ٚ
وَاسْتَغْفِرِیْ
لِذَنْۢبِكِ ۖۚ
اِنَّكِ
كُنْتِ
مِنَ
الْخٰطِـِٕیْنَ
۟۠
یوسف ! اس معاملے سے درگزر کرو اور تم اپنے گناہ کی معافی مانگو یقیناً قصور وار تم ہی ہو
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العربية
Al-Sa'di
Когда визирь увидел, что рубашка Йусуфа порвана со спины, ему стало ясно, что Йусуф говорит правду, а его жена лжет. Он был возмущен тем, насколько чудовищны могут быть козни женщины. И что вообще может быть ужаснее поступка женщины, которая вознамерилась совершить грех, совершила его и обвинила в этом пророка Аллаха? Когда обстоятельства происшедшего прояснились, визирь сказал: «О Йусуф! Никому не рассказывай о случившемся и забудь об этом. Я не желаю, чтобы люди склоняли мою жену. А ты должна покаяться и просить прощения своему греху».