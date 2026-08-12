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تفسیر: يوسف 12:22
يوسف
22
12:22
ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ٢٢
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٢
وَلَمَّا
بَلَغَ
اَشُدَّهٗۤ
اٰتَیْنٰهُ
حُكْمًا
وَّعِلْمًا ؕ
وَكَذٰلِكَ
نَجْزِی
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
اور جب آپ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے آپ کو حکم اور علم عطا کیا اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں
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Al-Sa'di
آپ 12:22 سے 12:23 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Когда Йусуф обрел достаточную духовную и физическую силу для того, чтобы понести тяжелое бремя пророческого послания, Всевышний Аллах одарил его умением принимать правильные решения и знанием. Он стал пророком и посланником, богословом и праведником. Таким образом Аллах вознаграждает тех, кто исправно поклоняется своему Творцу, делает это искренне и усердно, а также оказывает помощь и делает добро рабам Аллаха. Праведники, которые обладают этими качествами, получают вознаграждение, частью которого становится полезное знание. Из всего сказанного следует, что Йусуф вырос праведным юношей, после чего Аллах почтил его умением справедливо рассудить тяжущихся, огромным знанием и пророческой миссией. А затем Всевышний Аллах подверг его великому испытанию, которое по своей тяжести намного превосходило испытание, которому подвергли Йусуфа его братья.