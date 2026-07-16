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يوسف
16
12:16
وجاءوا اباهم عشاء يبكون ١٦
وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءًۭ يَبْكُونَ ١٦
وَجَآءُوْۤ
اَبَاهُمْ
عِشَآءً
یَّبْكُوْنَ
۟ؕ
اور وہ آئے اپنے والد کے پاس شام کو روتے ہوئے
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na wakaja ndugu zake Yūsuf kwa baba yao mwanzo wa usiku kipindi cha isha, huku wanalia na wanajionesha wana masikitiko na msiba.