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يوسف
14
12:14
قالوا لين اكله الذيب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون ١٤
قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًۭا لَّخَـٰسِرُونَ ١٤
قَالُوْا
لَىِٕنْ
اَكَلَهُ
الذِّئْبُ
وَنَحْنُ
عُصْبَةٌ
اِنَّاۤ
اِذًا
لَّخٰسِرُوْنَ
۟
وہ کہنے لگے کہ اگر (ہمارے ہوتے ہوئے) اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تب تو ہم بہت ہی نکمے ثابت ہوں گے
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العربية
Al-Sa'di
آپ 12:14 سے 12:16 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Братья сказали: «Неужели волк осмелится напасть на него, если целая группа людей будет оберегать его? Если волк сумеет одолеть нас, то мы будем самыми несчастными и бесполезными людьми». Они убедили отца в том, что прогулка по пустыне принесет Йусуфу пользу и не причинит ему никакого вреда, и он разрешил им взять Йусуфа с собой.