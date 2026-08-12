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تفسیر: يوسف 12:1
يوسف
1
12:1
الر تلك ايات الكتاب المبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ١
الٓرٰ ۫
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
الْمُبِیْنِ
۟۫
الۗرٰ یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں
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Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ) سوورهتێكى مهككيیهو (١١١) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
الر
] سهبارهت بهو پیتانهی كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكانی قورئانی پیرۆزدا هاتوون له سوورهتی بهقهرهدا باسمان كرد [
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١)
] ئهم ئایهتانهی كه لهم سوورهتهدا باسكراوه ئایهتی قورئانی پیرۆزن كه ههموو حوكم و ئیعجازهكانی بهئاشكراو به ڕوونی تیادا باسكراوه.