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تفسیر: طه 20:96
طه
96
20:96
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذالك سولت لي نفسي ٩٦
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةًۭ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ٩٦
قَالَ
بَصُرْتُ
بِمَا
لَمْ
یَبْصُرُوْا
بِهٖ
فَقَبَضْتُ
قَبْضَةً
مِّنْ
اَثَرِ
الرَّسُوْلِ
فَنَبَذْتُهَا
وَكَذٰلِكَ
سَوَّلَتْ
لِیْ
نَفْسِیْ
۟
اس نے کہا کہ میں نے (ایک ایسی چیز) دیکھی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تو میں نے لے لی ایک مٹھیّ (مٹی کی) رسول کے نقش پا سے تو وہ میں نے (اس میں) پھینک دی اور اسی طرح میرے نفس نے یہ راستہ مجھے بتایا
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[
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
] (سامیرى) وتی: ئهوهی من بینیومه ئهوان نهیانبینیوه كه جبریلی بینیوه لهسهر ئهسپهكهی [
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ
] وه مشتێك له شوێنهواری شوێن پێی ئهسپهكهی جبریلی ههڵگرتووه [
فَنَبَذْتُهَا
] وه فڕێم دایه سهر ئهو ئاڵتوونه كه تاوابۆوه لهسهر شێوهی گوێلك [
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (٩٦)
] كه بیوتایه ببه به ههر شتێك دهبووه ئهو شته، یاخود وتراوه ههڵی داوهته سهر ههر شتێكی بێ گیان وای لێ هاتووه تا گیان و ڕۆح ئهچووه بهری و زیندوو ئهبۆوه، وه نهفسیشم ئهم شتهی بۆ ڕازاندمهوه.