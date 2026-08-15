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تفسیر: طه 20:93
طه
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
اَلَّا
تَتَّبِعَنِ ؕ
اَفَعَصَیْتَ
اَمْرِیْ
۟
کہ آپ ؑ نے میری پیروی نہ کی یا پھر آپ ؑ نے نافرمانی کی میرے حکم کی
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Al-Sa'di
Почему ты не поспешил сообщить мне о случившемся? Неужели ты ослушался моих наставлений? Дело в том, что прежде Муса сказал Харуну: «Оставайся вместо меня среди моего народа, поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие» (7:142). Выражая свое порицание брату, Муса взял его за голову и начал дергать его за бороду. Тогда Харун попытался ублажить родного брата и назвал его сыном своей матери.