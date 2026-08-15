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تفسیر: طه 20:93
طه
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
اَلَّا
تَتَّبِعَنِ ؕ
اَفَعَصَیْتَ
اَمْرِیْ
۟
کہ آپ ؑ نے میری پیروی نہ کی یا پھر آپ ؑ نے نافرمانی کی میرے حکم کی
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السعدي Al-Sa'di
تفسير الآيتين 92 و93 :
ـفأقبل موسى على أخيه لائما له،
وقال:
{ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا* أَلَّا تَتَّبِعَنِ }
فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟
{ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي }
في قولي
{ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ }