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تفسیر: طه 20:92
طه
92
20:92
قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ٩٢
قَالَ يَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ٩٢
قَالَ
یٰهٰرُوْنُ
مَا
مَنَعَكَ
اِذْ
رَاَیْتَهُمْ
ضَلُّوْۤا
۟ۙ
موسیٰ ؑ ٰ نے کہا : اے ہارون ! آپ ؑ کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ ؑ نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوگئے ہیں
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Al-Sa'di
آپ 20:91 سے 20:92 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Когда же Муса вернулся к своему народу, он стал упрекать и бранить своего брата.