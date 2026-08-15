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تفسیر: طه 20:90
طه
90
20:90
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمان فاتبعوني واطيعوا امري ٩٠
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ٩٠
وَلَقَدْ
قَالَ
لَهُمْ
هٰرُوْنُ
مِنْ
قَبْلُ
یٰقَوْمِ
اِنَّمَا
فُتِنْتُمْ
بِهٖ ۚ
وَاِنَّ
رَبَّكُمُ
الرَّحْمٰنُ
فَاتَّبِعُوْنِیْ
وَاَطِیْعُوْۤا
اَمْرِیْ
۟
اور ہارون ؑ انہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا اے میری قوم کے لوگو ! تمہیں تو اس (بچھڑے) کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے اور یقیناً تمہارا رب (یہ بچھڑا نہیں بلکہ) رحمن ہے چناچہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مانو
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[
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ
] وه پێش ئهوهی كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بگهڕێتهوه هارونیش -
صلی الله علیه وسلم
- پێی وتن ئهی قهومهكهی خۆم ئهمه تاقیكردنهوهیهكهو كهوتوونهته ناو تاقیكردنهوهو گومڕابوونهو له ڕێی ڕاست لاتان داوه [
وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ
] وه ئهم گوێلكه خوای ئێوه نیهو بهدڵنیایى پهروهردگاری ئێوه الله یه رهحمانه [
فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (٩٠)
] ئێوه شوێن من بكهون وه گوێڕایهڵی فهرمانی من بكهن و عیبادهتی خوا بكهن نهك عیبادهتی ئهو گوێلكه.