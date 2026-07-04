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طه
88
20:88
فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هاذا الاهكم والاه موسى فنسي ٨٨
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًۭا جَسَدًۭا لَّهُۥ خُوَارٌۭ فَقَالُوا۟ هَـٰذَآ إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ٨٨
فَاَخْرَجَ
لَهُمْ
عِجْلًا
جَسَدًا
لَّهٗ
خُوَارٌ
فَقَالُوْا
هٰذَاۤ
اِلٰهُكُمْ
وَاِلٰهُ
مُوْسٰی ۬
فَنَسِیَ
۟ؕ
پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا برآمد کردیا ایک دھڑ جس سے ڈکرانے کی آواز آتی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ ؑ کا معبود مگر وہ (موسیٰ ؑ ٰ) بھول گیا ہے
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Rebar Kurdish Tafsir
{سامیری گوێلكێكیان بۆ دروست دەكات} [
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ
] (سامیری) گوێلكێكی بۆ دروست كردن لهو ئاڵتوونه كه ناوی بۆش كردبوو كه ههواو بایهكه لێی ئهدا دهنگی لێ دهرئهچوو وهكو دهنگی گوێلك چۆنه بهو شێوازه ئهیبۆڕاند [
فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (٨٨)
] (سامیری) و ئهوانهی لهگهڵیدا بوون وتیان: ئهمه خوای ئێوهو خوای موسایشه بهڵام موسا گومڕا بووه، یان نهیزانیوه كه ئهمه خوای ئێوهیه، یان له بیرى كرد به ئێوه بڵێت ئهمه خواى ئێوهیه، ئهوانیش زۆر خۆشیان ویست و دهستیان كرد بهپهرستنى.