سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
طه
79
20:79
واضل فرعون قومه وما هدى ٧٩
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ٧٩
وَاَضَلَّ
فِرْعَوْنُ
قَوْمَهٗ
وَمَا
هَدٰی
۟
اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
Таковы последствия неверия, заблуждения и отказа от прямого пути. Фараон ввел свой народ в заблуждение, приукрасил в их глазах неверие и привил им отвращение к проповедям Мусы. Он обманул свой народ и ни разу не указал ему на прямой путь. В результате он привел египтян к источнику заблуждения и обольщения, который вливается в море мучений и страданий.