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طه
74
20:74
انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًۭا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤
اِنَّهٗ
مَنْ
یَّاْتِ
رَبَّهٗ
مُجْرِمًا
فَاِنَّ
لَهٗ
جَهَنَّمَ ؕ
لَا
یَمُوْتُ
فِیْهَا
وَلَا
یَحْیٰی
۟
یقینا جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے تو اس کے لیے جہنم ہی ہے نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی جیے گا
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا
] به دڵنیایى ههر كهسێك بگات به خوای گهوره به تاوانهوه [
فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (٧٤)
] ئهوه ئهچێته ئاگری دۆزهخهوه كه لهوێ نه مردن ههیه كه بمرێت و ڕزگاری بێت، نه ژیانیش ههیه كه ژیانێكی خۆش بێت بهڵكو زیندووهو ههمووی سزایه.