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تفسیر: طه 20:70
طه
70
20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَاُلْقِیَ
السَّحَرَةُ
سُجَّدًا
قَالُوْۤا
اٰمَنَّا
بِرَبِّ
هٰرُوْنَ
وَمُوْسٰی
۟
پس گرا دیے گئے جادو گر سجدے میں وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون ؑ اور موسیٰ ؑ کے رب پر
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Истина одержала верх и озарила людей своим светом, а колдовство и козни лжецов оказались повержены на глазах у огромного сборища людей. Это знамение стало милостью для правоверных и свидетельством против упорствующих неверных. И тогда Фараон обратился к чародеям.