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طه
68
20:68
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨
قُلْنَا
لَا
تَخَفْ
اِنَّكَ
اَنْتَ
الْاَعْلٰی
۟
ہم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں یقیناً تم ہی غالب رہو گے
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حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قُلْنَا }
له تثبيتا وتطمينا:
{ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى }
عليهم،
أي:
ستعلو عليهم وتقهرهم، ويذلوا لك ويخضعوا.