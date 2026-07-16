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طه
60
20:60
فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى ٦٠
فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ٦٠
فَتَوَلّٰی
فِرْعَوْنُ
فَجَمَعَ
كَیْدَهٗ
ثُمَّ
اَتٰی
۟
تو اب فرعون نے رخ پھیرا چناچہ اس نے اپنے سارے ہتھکنڈے جمع کرلیے پھر وہ (مقابلے میں) آگیا
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قرأت
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Фараон сделал все возможное для того, чтобы одолеть Мусу. Он отправил гонцов во все города своей страны для того, чтобы собрать самых искусных колдунов и чародеев. В те далекие времена колдовство было широко распространено, и многие стремились овладеть этой наукой. Поэтому гонцам удалось собрать много колдунов, которые явились в назначенный срок. Муса тоже явился на состязание, и огромная толпа людей собралась для того, чтобы увидеть удивительное зрелище. Там присутствовали мужчины и женщины, вельможи и простолюдины, взрослые и дети. Гонцы созывали людей к месту состязания и говорили: «Людям сказали: “Собрались ли вы? Возможно, нам придется последовать за колдунами, если они одержат верх”» (26:39–40). Так Муса оказался лицом к лицу с чародеями, которые явились со всех уголков Египта. Тогда он решил обратиться к ним с проповедью для того, чтобы донести до них истину.