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طه
59
20:59
قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ٥٩
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًۭى ٥٩
قَالَ
مَوْعِدُكُمْ
یَوْمُ
الزِّیْنَةِ
وَاَنْ
یُّحْشَرَ
النَّاسُ
ضُحًی
۟
موسیٰ ؑ ٰ نے کہا : تمہارے وعدے کا دن ہوگا جشن کا دن اور یہ کہ لوگ جمع کرلیے جائیں دن چڑھے
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قرأت
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Муса назначил состязание на день украшения, который в Египте считался праздником. В этот день люди отдыхали от работы и имели много свободного времени. Он также предложил всем собраться до полудня. Он рассчитывал на то, что именно утром в праздник соберется больше всего людей, и каждый из них сможет без труда увидеть все происходящее. Добиться этой цели в полной мере в другое время было невозможно.