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طه
54
20:54
كلوا وارعوا انعامكم ان في ذالك لايات لاولي النهى ٥٤
كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَـٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ٥٤
كُلُوْا
وَارْعَوْا
اَنْعَامَكُمْ ؕ
اِنَّ
فِیْ
ذٰلِكَ
لَاٰیٰتٍ
لِّاُولِی
النُّهٰی
۟۠
کھاؤ تم خود بھی اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بھی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے
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العربية
Al-Sa'di
Этими словами Всевышний напомнил людям о Своей милости по отношению к ним. Из них также следует, что разрешается употреблять в пищу все растения, кроме тех, которые приносят вред. К ним относятся, например, ядовитые растения, употреблять в пищу которые запрещено. Все это является знамением для благоразумных и рассудительных людей, и это знамение свидетельствует о безграничной добродетели, всеобъемлющей милости и совершенной заботе Аллаха о Своих творениях. Он один является Достохвальным Властелином и Господом Богом. Он один одаряет Своих рабов многочисленными щедротами, и поэтому только Он заслуживает поклонения, восхваления и прославления. Он властен над всем сущим. Он без труда воскрешает безжизненную землю и без труда воскресит усопших людей. Однако понять это дано только тем, кто обладает разумом. Такие люди размышляют над знамениями своего Господа и извлекают из этого пользу. Что же касается всех остальных, то они подобны скотине, которая не способна размышлять над Божьими дарами и не задумывается над их смыслом. Уделом таких людей является удел скота - они едят и пьют, в то время как их сердца пренебрегают истиной, а их тела отворачиваются от нее. Всевышний сказал: «Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются» (12:105).