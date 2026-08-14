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تفسیر: طه 20:48
طه
48
20:48
انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى ٤٨
إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٤٨
اِنَّا
قَدْ
اُوْحِیَ
اِلَیْنَاۤ
اَنَّ
الْعَذَابَ
عَلٰی
مَنْ
كَذَّبَ
وَتَوَلّٰی
۟
ہماری طرف یہ وحی کی جاچکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرلیا
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العربية
Al-Qurtubi
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب يعني الهلاك والدمار في الدنيا والخلود في جهنم في الآخرة . على من كذب أنبياء الله وتولى أعرض عن الإيمان . وقال ابن عباس : هذه أرجى آية للموحدين لأنهم لم يكذبوا ولم يتولوا .