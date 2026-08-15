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تفسیر: طه 20:127
طه
127
20:127
وكذالك نجزي من اسرف ولم يومن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ١٢٧
وَكَذٰلِكَ
نَجْزِیْ
مَنْ
اَسْرَفَ
وَلَمْ
یُؤْمِنْ
بِاٰیٰتِ
رَبِّهٖ ؕ
وَلَعَذَابُ
الْاٰخِرَةِ
اَشَدُّ
وَاَبْقٰی
۟
اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے
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العربية
Al-Sa'di
Такое возмездие ожидает каждого, кто преступал границы дозволенного, совершал грехи и не ограничивался тем, что ему позволил Аллах, а также отвергал знамения, которые ясно свидетельствовали о правдивости и необходимости веры. Аллах не поступит с такими людьми несправедливо и не подвергнет их незаслуженному наказанию, потому что они сами излишествовали, исповедовали неверие и обрекли себя на страдания. Они получают наказание в мирской жизни, но наказание в жизни будущей будет намного мучительнее, потому что оно никогда не прекратится. Все это означает, что человек обязан страшиться и остерегаться наказания в Последней жизни.