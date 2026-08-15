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تفسیر: طه 20:125
طه
125
20:125
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًۭا ١٢٥
قَالَ
رَبِّ
لِمَ
حَشَرْتَنِیْۤ
اَعْمٰی
وَقَدْ
كُنْتُ
بَصِیْرًا
۟
وہ کہے گا : اے میرے پروردگار ! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے جبکہ میں (دنیا میں) تو بینائی والا تھا
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرۡتَنِیۤ أَعۡمَىٰ وَقَدۡ كُنتُ بَصِیرࣰا ١٢٥﴾ فِي الدُّنْيَا وَعِنْد الْبَعْث