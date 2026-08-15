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تفسیر: طه 20:124
طه
124
20:124
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ١٢٤
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ١٢٤
وَمَنْ
اَعْرَضَ
عَنْ
ذِكْرِیْ
فَاِنَّ
لَهٗ
مَعِیْشَةً
ضَنْكًا
وَّنَحْشُرُهٗ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
اَعْمٰی
۟
اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی (دنیا کی) زندگی بہت تنگی والی اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا (کرکے)
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قرأت
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{پشت كردن لە ئیسلام هۆكاری ژیان ناخۆشییە} [
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
] وه ههر كهسێكیش پشت له دین و قورئانهكهی من بكات [
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
] ئهوه به دڵنیایى ژیانێكی تهنگ و تهسك له دونیادا ئهیژێنین له دوودڵى و گومان و دڵهڕاوكێ و شڵهژاویدا دهژێت، وه لهناو گۆریشدا سزا دهدرێت و گۆڕهكهى لێ تهسك دهكرێتهوه تا پهراسوهكانى ههموو دهشكێت [
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤)
] وه له ڕۆژی قیامهتیشدا به كوێری حهشری ئهكهین.