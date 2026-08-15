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تفسیر: طه 20:119
طه
119
20:119
وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٩
وَاَنَّكَ
لَا
تَظْمَؤُا
فِیْهَا
وَلَا
تَضْحٰی
۟
اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس (پریشان کرتی) ہے اور نہ دھوپ (کی کوئی تکلیف)
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রোদ্র-ক্লিষ্ট ও হবে না।’