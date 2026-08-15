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تفسیر: طه 20:116
طه
116
20:116
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ١١٦
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١١٦
وَاِذْ
قُلْنَا
لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ
اسْجُدُوْا
لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْۤا
اِلَّاۤ
اِبْلِیْسَ ؕ
اَبٰی
۟
اور (یاد کرو) جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم ؑ کو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کردیا
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العربية
Al-Sa'di
После того как Аллах своими руками завершил сотворение Адама, обучил его именам творений и почтил великой милостью, Он повелел ангелам пасть ниц перед человеком и тем самым выразить ему свое почтение. Ангелы тотчас повиновались Господу, и только Иблис, который находился среди них, надменно отказался поклониться Адаму и сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины» (38:76). Это было свидетельством величайшей ненависти, которую Иблис испытывал к Адаму и его супруге. Зависть породила в нем ненависть, и поэтому Аллах предостерег Адама и его супругу от этого коварного врага.