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تفسیر: طه 20:110
طه
110
20:110
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًۭا ١١٠
یَعْلَمُ
مَا
بَیْنَ
اَیْدِیْهِمْ
وَمَا
خَلْفَهُمْ
وَلَا
یُحِیْطُوْنَ
بِهٖ
عِلْمًا
۟
وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ احاطہ نہیں کرسکتے اس کے علم کا
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[
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
] خوای گهوره ئهزانێ له پێش دهستی ئهمان له پێشیان و پاشیان چی ڕووئهدات، پێشیان واته: قیامهت، وه پاشیان واته: دونیا [
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (١١٠)
] وه ئهوان هیچ زانیاریهكیان نیه دهربارهی خوای گهوره یان سیفاتهكانی ئیلا ئهوهی خوای گهوره خۆی پێی ڕاگهیاندبن.