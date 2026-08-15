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تفسیر: طه 20:101
طه
101
20:101
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًۭا ١٠١
خٰلِدِیْنَ
فِیْهِ ؕ
وَسَآءَ
لَهُمْ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
حِمْلًا
۟ۙ
یہ لوگ اس (کیفیت) میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے بہت برا ہوگا قیامت کے دن کا وہ بوجھ
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حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
خالدين فيه يريد مقيمين فيه ؛ أي في جزائه وجزاؤه جهنم . وساء لهم يوم القيامة حملا يريد بئس الحمل حملوه يوم القيامة . وقرأ داود بن رفيع ( فإنه يحمل ) .