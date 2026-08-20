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تفسیر: ص 38:50
ص
50
38:50
جنات عدن مفتحة لهم الابواب ٥٠
جَنَّـٰتِ عَدْنٍۢ مُّفَتَّحَةًۭ لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ٥٠
جَنّٰتِ
عَدْنٍ
مُّفَتَّحَةً
لَّهُمُ
الْاَبْوَابُ
۟ۚ
(یعنی) رہنے والے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے جائیں گے۔
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Tafsir Muyassar
آپ 38:49 سے 38:51 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
هذا القرآن ذِكْر وشرف لك -أيها الرسول- ولقومك. وإن لأهل تقوى الله وطاعته لَحسنَ مصير عندنا في جنات إقامة، مفتَّحة لهم أبوابها، متكئين فيها على الأرائك المزيَّنات، يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب، من كل ما تشتهيه نفوسهم، وتلذه أعينهم.