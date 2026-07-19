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ص
48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَاذْكُرْ
اِسْمٰعِیْلَ
وَالْیَسَعَ
وَذَا
الْكِفْلِ ؕ
وَكُلٌّ
مِّنَ
الْاَخْیَارِ
۟ؕ
اور ذکرکیجیے اسماعیل ؑ الیسع ؑ اور ذوالکفل ؑ کا یہ سب بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے۔
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل مضى ذكر اليسع في ( الأنعام ) وذكر ذي الكفل في ( الأنبياء ) . وكل من الأخيار : أي ممن اختير للنبوة .