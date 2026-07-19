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ص
46
38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦
اِنَّاۤ
اَخْلَصْنٰهُمْ
بِخَالِصَةٍ
ذِكْرَی
الدَّارِ
۟ۚ
ہم نے ان کو خالص کرلیا تھا ایک خالص شے یعنی آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Аллах почтил их великой честью и наделил славным качеством - умением никогда не забывать о Последней жизни. Благодаря этому качеству они всегда совершали праведные дела искренне ради Аллаха, помнили о том, что Он непрестанно наблюдает за Своими рабами, и размышляли над тем, что ожидает людей в Последней жизни. Каждый благоразумный человек обязан брать с них пример, стараясь никогда не забывать о жизни после смерти.