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ص
46
38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦
اِنَّاۤ
اَخْلَصْنٰهُمْ
بِخَالِصَةٍ
ذِكْرَی
الدَّارِ
۟ۚ
ہم نے ان کو خالص کرلیا تھا ایک خالص شے یعنی آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦)
] وه ئهمانمان تایبهت كردووه بهوهی كه بیریان لای دونیا نهبووه بهڵكو تایبهت یادی قیامهتیان كردۆتهوهو كاریان بۆ قیامهت كردووهو خۆشهویستى دونیامان له دڵیان دهركردووهو خۆشهویستى قیامهت و بهههشتمان خستۆته دڵیانهوه.