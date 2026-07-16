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ص
39
38:39
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩
هٰذَا
عَطَآؤُنَا
فَامْنُنْ
اَوْ
اَمْسِكْ
بِغَیْرِ
حِسَابٍ
۟
یہ ہماری عطا ہے پس تم چاہو تو لوگوں پر احسان کرو یا اپنے پاس روکے رکھو اس پر کوئی حساب نہیں۔
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Аллах одарил Сулеймана этой великой милостью и сказал: «Мы одарили тебя для того, чтобы ты наслаждался благами своего Господа. Ты можешь одарять этими благами одних и лишать их других, и ты не будешь отвечать за свое решение». Этими словами Всевышний Аллах отметил любовь Сулеймана к справедливости и мудрость принимаемых им решений.