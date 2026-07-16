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ص
37
38:37
والشياطين كل بناء وغواص ٣٧
وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍۢ وَغَوَّاصٍۢ ٣٧
وَالشَّیٰطِیْنَ
كُلَّ
بَنَّآءٍ
وَّغَوَّاصٍ
۟ۙ
اور سرکش ِجنات ّکو بھی (ہم نے مسخر کردیا تھا) سب کے سب عمارتیں بنانے والوں اور غوطہ خوروں کو۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧)
] وه شهیتانهكانیش له ژێر دهستیدا بوون و به فهرمانی ئهو ئیشیان ئهكرد ههیان بووه خانوو و بیناو میحراب و قاپ و مهنجهڵى گهورهو ئهو شتانهی دروست ئهكرد كه له تواناى مرۆڤدا نهبووه، وه ههشیان بووه دهریاوان بووه ئهچوونه ناو دهریاوه خشڵ و زێڕو زیو و ئهو شتانهی له دهریا بووه دهریان كردووهو بۆ سولهیمان پێغهمبهریان -
صلی الله علیه وسلم
- هێناوه.