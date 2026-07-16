سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ص
36
38:36
فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب ٣٦
فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٦
فَسَخَّرْنَا
لَهُ
الرِّیْحَ
تَجْرِیْ
بِاَمْرِهٖ
رُخَآءً
حَیْثُ
اَصَابَ
۟ۙ
تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو بھی مسخر کردیا وہ اس کے حکم سے چلتی تھی بہت نرمی سے جہاں کہیں کا وہ قصد کرتا
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{با و شهیتانهكان بۆ سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ژێربار كرابوون!} [
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ
] وه (با)یشمان بۆ سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ژێربار كردبوو به فهرمانی ئهو با ئهڕۆیشت [
رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦)
] ئهو بایه بایهكی نهرم بوو وهكو گهردهلول نهبوو وه زۆر خێراش بووه وه بۆ ههر شوێنێك كه بیوستایه ئهینارد، له رۆژێكدا ماوهى دوو مانگ رێى دهبڕى.