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ص
29
38:29
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ٢٩
كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌۭ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢٩
كِتٰبٌ
اَنْزَلْنٰهُ
اِلَیْكَ
مُبٰرَكٌ
لِّیَدَّبَّرُوْۤا
اٰیٰتِهٖ
وَلِیَتَذَكَّرَ
اُولُوا
الْاَلْبَابِ
۟
(اے نبی ﷺ !) یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت بابرکت ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر تدبر کریں اور ہوش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- ئهم قورئانه پیرۆزو پڕ خێرو بهرهكهته كتابێكه بۆ تۆمان دابهزاندووه [
لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
] بۆ ئهوهی له ئایهتهكانی تێبگهن و تێبفكرن و بیربكهنهوه [
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)
] وه ئهوانهیشی كه خاوهن عهقڵ و ژیرین تا یادبكهنهوهو پهندو ئامۆژگاری وهربگرن.