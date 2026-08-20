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تفسیر: ص 38:28
ص
28
38:28
ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ٢٨
أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٢٨
اَمْ
نَجْعَلُ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ
كَالْمُفْسِدِیْنَ
فِی
الْاَرْضِ ؗ
اَمْ
نَجْعَلُ
الْمُتَّقِیْنَ
كَالْفُجَّارِ
۟
کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کردیں گے ؟ کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کردیں گے ؟
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Rebar Kurdish Tafsir
{چاكهكاران و خراپهكاران یهكسان نین} [
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
] یاخود ئایا ئێمه ئهوانهی كه باوهڕیان هێناوهو كردهوهی چاكیان كردووه وهك ئهو كهسانهیان دائهنێین كه ئاشووب ئهگێڕن لهسهر زهویدا [
أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (٢٨)
] یاخود ئهوانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن وهكو خراپهكارانیان دائهنێین، نهخێر ئهمه شتێكی نا دادپهروهریهو له خوای گهوره ناوهشێتهوه، بهڵكو رۆژى قیامهت ههیهو لهوێ ههموو كهس پاداشت یان سزاى دادپهروهرانه وهردهگرێت.