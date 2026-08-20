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تفسیر: ص 38:26
ص
26
38:26
يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ٢٦
يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةًۭ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٦
یٰدَاوٗدُ
اِنَّا
جَعَلْنٰكَ
خَلِیْفَةً
فِی
الْاَرْضِ
فَاحْكُمْ
بَیْنَ
النَّاسِ
بِالْحَقِّ
وَلَا
تَتَّبِعِ
الْهَوٰی
فَیُضِلَّكَ
عَنْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ ؕ
اِنَّ
الَّذِیْنَ
یَضِلُّوْنَ
عَنْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ
لَهُمْ
عَذَابٌ
شَدِیْدٌۢ
بِمَا
نَسُوْا
یَوْمَ
الْحِسَابِ
۟۠
(ہم نے کہا :) اے دائود ؑ ! ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور دیکھو ! اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقینا وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ بھول گئے حساب کے دن کو۔
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Tafseer Jalalayn
﴿یَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَـٰكَ خَلِیفَةࣰ فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ تدبر أَمْر النَّاس ﴿فَٱحۡكُم بَیۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ﴾ أَيْ هَوَى النَّفْس ﴿فَیُضِلَّكَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِۚ﴾ أَيْ عَنْ الدَّلَائِل الدَّالَّة عَلَى تَوْحِيده ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ عَنْ الْإِيمَان بِاَللَّهِ ﴿لَهُمۡ عَذَابࣱ شَدِیدُۢ بِمَا نَسُوا۟﴾ بِنِسْيَانِهِمْ ﴿یَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦﴾ الْمُرَتَّب عَلَيْهِ تَرْكهمْ الْإِيمَان وَلَوْ أَيْقَنُوا بِيَوْمِ الْحِسَاب لَآمَنُوا فِي الدُّنْيَا