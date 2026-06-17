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محمد
8
47:8
والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ٨
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًۭا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٨
وَالَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
فَتَعْسًا
لَّهُمْ
وَاَضَلَّ
اَعْمَالَهُمْ
۟
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے نا کامی ہے اور وہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔
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حدیث
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।