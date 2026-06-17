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محمد
7
47:7
يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ٧
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٧
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْۤا
اِنْ
تَنْصُرُوا
اللّٰهَ
یَنْصُرْكُمْ
وَیُثَبِّتْ
اَقْدَامَكُمْ
۟
} اے اہل ِایمان ! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний повелел верующим помогать Его делу, то есть придерживаться предписаний религии, проповедовать ислам, бороться против его врагов и делать все это только ради Него. И если мусульмане будут поступать так, то Он поможет им и утвердит их стопы, то есть укрепит их сердца терпением, спокойствием и решимостью, а тела силой и выносливостью, а также поможет им одолеть врагов и неприятелей. Таково правдивое обещание Великодушного Аллаха. Он покровительствует и помогает каждому, кто поддерживает Его религию словом и делом. Он облегчает ему путь к победе и делает его шаги верными и решительными.