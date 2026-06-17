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محمد
6
47:6
ويدخلهم الجنة عرفها لهم ٦
وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦
وَیُدْخِلُهُمُ
الْجَنَّةَ
عَرَّفَهَا
لَهُمْ
۟
اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے۔
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قرأت
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Вначале Всевышний описал Рай, чтобы вызвать у людей желание попасть туда. Затем Он сообщил, какие поступки приведут их туда, и призвал их совершать эти дела, не жалея даже собственной жизни. В этой жизни Он помогает верующим выполнять Его повеления, а в День воскресения Он введет их в Райские сады и покажет им владения, где их ожидают вечная радость и счастливое бытие.