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محمد
5
47:5
سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥
سَیَهْدِیْهِمْ
وَیُصْلِحُ
بَالَهُمْ
۟ۚ
وہ ان کی راہنمائی کرے گا اور ان کے احوال کو سنوار دے گا۔
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قرأت
حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Atawaafikia siku za uhai wao duniani wawe watiifu Kwake na wafanye matendo ya kumridhi, Awatengeze hali zao, mambo yao na malipo mema yao duniani na Akhera,