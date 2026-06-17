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محمد
5
47:5
سيهديهم ويصلح بالهم ٥
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥
سَیَهْدِیْهِمْ
وَیُصْلِحُ
بَالَهُمْ
۟ۚ
وہ ان کی راہنمائی کرے گا اور ان کے احوال کو سنوار دے گا۔
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : سيهديهم ويصلح بالهمقال القشيري : قراءة أبي عمرو قتلوا بعيدة ، لقوله تعالى : سيهديهم ويصلح بالهم والمقتول لا يوصف بهذا . قال غيره : يكون المعنى سيهديهم إلى الجنة ، أو سيهدي من بقي منهم ، أي : يحقق لهم الهداية . وقال ابن زياد : سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر . قال أبو المعالي : وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها ، ومن ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين : فلن يضل أعمالهم . سيهديهم ومنه قوله تعالى : فاهدوهم إلى صراط الجحيم معناه فاسلكوا بهم إليها .