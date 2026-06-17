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محمد
13
47:13
وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ١٣
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةًۭ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣
وَكَاَیِّنْ
مِّنْ
قَرْیَةٍ
هِیَ
اَشَدُّ
قُوَّةً
مِّنْ
قَرْیَتِكَ
الَّتِیْۤ
اَخْرَجَتْكَ ۚ
اَهْلَكْنٰهُمْ
فَلَا
نَاصِرَ
لَهُمْ
۟
اور (اے نبی ﷺ !) کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو کہیں زیادہ قوت کی حامل تھیں آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا ہے۔ انہیں ہم نے ہلاک کردیا پس ان کا کوئی مد دگارنہ ہوا۔
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