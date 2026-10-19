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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 72
مريم
72
19:72
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ٧٢
ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّۭا ٧٢
ثُمَّ
نُنَجِّی
الَّذِیْنَ
اتَّقَوْا
وَّنَذَرُ
الظّٰلِمِیْنَ
فِیْهَا
جِثِیًّا
۟
پھر ہم اُن لوگوں کو بچا لیں گے جو (دنیا میں) متقی تھے اور ظالموں کو اُسی میں گرا ہُوا چھوڑ دیں گے
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Tafsir Fathul Majid
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