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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 71
مريم
71
19:71
وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ٧١
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًۭا مَّقْضِيًّۭا ٧١
وَاِنْ
مِّنْكُمْ
اِلَّا
وَارِدُهَا ۚ
كَانَ
عَلٰی
رَبِّكَ
حَتْمًا
مَّقْضِیًّا
۟ۚ
تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنّم پر وارد نہ ہو،
1
یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پُورا کرنا تیرے ربّ کا ذِمّہ ہے
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Tafsir Fathul Majid
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