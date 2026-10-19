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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 70
مريم
70
19:70
ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا ٧٠
ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّۭا ٧٠
ثُمَّ
لَنَحْنُ
اَعْلَمُ
بِالَّذِیْنَ
هُمْ
اَوْلٰی
بِهَا
صِلِیًّا
۟
پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے
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Tafsir Fathul Majid
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