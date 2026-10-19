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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 67
مريم
67
19:67
اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شييا ٦٧
أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًۭٔا ٦٧
اَوَلَا
یَذْكُرُ
الْاِنْسَانُ
اَنَّا
خَلَقْنٰهُ
مِنْ
قَبْلُ
وَلَمْ
یَكُ
شَیْـًٔا
۟
کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟
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Tafsir Fathul Majid
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